Italia, occhio a Raspadori: "È in ballottaggio con Retegui"

“Nello spogliatoio dell’Italia si è riaccesa la scintilla”: così titola il Corriere della Sera, raccontando il clima che accompagna gli azzurri alla vigilia della sfida con Israele. Una fiammella che Rino Gattuso dovrà custodire, alimentare e difendere nei prossimi mesi dalle turbolenze del campionato e dagli impegni di Champions.

Le scelte di formazione restano ancora aperte. In attacco, Retegui è in ballottaggio con Raspadori, mentre a sinistra pesano le condizioni di Zaccagni, acciaccato e a rischio esclusione insieme a Dimarco. Possibile allora l’inserimento di Cambiaso e Locatelli, con l’idea di irrobustire il centrocampo e proteggere meglio la difesa, senza però rinunciare a verticalità e potenza offensiva.