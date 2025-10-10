Italia, Spinazzola subito titolare con Di Lorenzo: le scelte di Gattuso

Leonardo Spinazzola subito in campo contro l’Estonia domani a Tallinn. Secondo La Gazzetta dello Sport, Gattuso pensa subito a lanciare dal 1' l'esterno del Napoli. Ieri, si legge, è stato un pomeriggio di esperimenti, durante il quale il ct Gattuso ha provato Leonardo Spinazzola a destra davanti a Di Lorenzo. Spinazzola, l’ultimo arrivato, convocato dopo più di due anni solo a causa dell’infortunio del compagno di club Politano, spera dunque di giocare subito. 

"Ma anche se giocasse Andrea Cambiaso, ipotesi assolutamente credibile, lo schema di base non muterebbe: Di Lorenzo terzino pronto ad accentrarsi, Calafiori e Bastoni in mezzo e Dimarco a sinistra. È un dubbio che ci porteremo dietro fino all’ultimo secondo. Così come non sappiamo ancora se Gattuso sceglierà il 4-4-2 in linea, con Raspadori esterno sinistro e la coppia Barella-Tonali in mezzo, o se invece ripartirà dal 4-1-3-2 con Locatelli playmaker", si legge. 