Italia, venerdì sfida alla Svizzera: Mancini punterà su due azzurri

L'Italia di Mancini torna in campo venerdì per affrontare la Svizzera, gara decisiva per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che tra i titolari dovrebbero esserci i due calciatori del Napoli, Di Lorenzo e Insigne, mentre Meret partirà ancora una volta, come sempre, dalla panchina.