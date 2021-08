James vuole l'Italia: Jorge Mendes spinge per darlo al Milan

L'ultima idea che ha preso corpo in casa Milan si chiama James Rodriguez. Il colombiano, reduce da una stagione in chiaroscuro all'Everton, è probabilmente il giocatore che arriverebbe alle condizioni economiche migliori. Ad esserne convinto - scrive oggi Tuttosport - è soprattutto il suo agente, Jorge Mendes, da anni in ottimi rapporti con i rossoneri.

Con l'addio di Ancelotti e l'arrivo di Benitez alla guida dei Toffees, le porte per James si sono chiuse, e il giocatore nei giorni scorsi ha già mediaticamente strizzato l'occhio al Milan dicendo di voler giocare in Italia. Gli inglesi non hanno grandi pretese sul cartellino dell'ex Real, che si è già detto disposto ad accettare un ingaggio da circa 5 milioni a stagione. Il Milan nutre qualche dubbio sulla sua tenuta fisica, ma Mendes - si legge - spinge per l'affare.