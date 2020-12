Juve-Napoli, Repubblica: ADL conta di ribaltare le sentenze prima del 2021

Juventus-Napoli non si è mai giocata in campo, ma la battaglia legale non è ancora terminata. Aurelio De Laurentiis conta di ribaltare le due sentenze avverse subite in primo e secondo grado (dalla Lega Calcio e dalla Corte Sportiva d'Appello) prima della fine dell'anno. Stando a quanto riportato da La Repubblica, il club azzuro chiederà di poter rigiocare la gara il prossimo 13 gennaio (data libera) e di riavere il punto di penalizzazione.