Juventus, Milik ritrova il Benfica: quando era al Napoli fu protagonista contro i portoghesi

Sarà il colore rosso delle maglie che lo ispira o il brivido delle coppe ad animarlo, ma Arek Milik si scatena quando vede il Benfica. Due gol e due assist in quattro partite tra Bayer Leverkusen (Europa League 2012/13), Napoli (Champions 2016/17) e Juventus - sottolinea infatti La Stampa analizzando i numeri dell'attaccante polacco - sono un ottimo biglietto da visita per spaventare la squadra portoghese e forse anche per questo Allegri è pronto a schierarlo in attacco con Vlahovic.