Koulibaly-Juve, CdS: "La cena con Ramadani un incubo che fa riemergere veleni del passato"

L'apertura della trattativa tra la Juve e Koulibaly spalanca un fronte nuovo, "disegna scenari che parevano insospettabili e trascina in quel vortice d’amore-odio di cui è impregnato il pallone". A sottolinearlo, dalle colonne del Corriere dello Sport, è Antonio Giordano: "Il manager del capitano del futuro che va a tavola (a tavola!) con la Vecchia Signora - prosegue il giornalista - è una ferita o un lampo di paura per Napoli, è un incubo che fa riemergere il veleno del passato". Il senegalese per il momento medita, ma "se è vero che tutto ha un prezzo, e non sempre è così, agli ultimi romantici va almeno lasciato il ragionevole dubbio che gli eroi vivano comunque di sentimenti".