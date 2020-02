Koulibaly non si è ancora ripreso dall'infortunio muscolare: è in dubbio anche per Brescia

Kalidou Koulibaly resta in dubbio per la trasferta di Brescia. Stando a quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, il difensore senegalese non si è ancora del tutto ripreso dall'infortunio muscolare patito nei minuti iniziali della gara con il Parma, a metà dicembre. E' già tornato in campo, facendo male contro il Lecce, poi è stato escluso per problemi fisici a Cagliari. Per questo la sua presenza per venerdì sera al Rigamonti non è certa.