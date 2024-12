Kvaratskhelia ci sarà per Genoa-Napoli? Cosa filtra da Castel Volturno

Khvicha Kvaratskhelia potrebbe recuperare per la partita tra Genoa e Napoli. Conte spera di recuperare pure Kvaratskhelia: le condizioni del georgiano sono in miglioramento. Ieri ha lavorato con i compagni al Training Center di Castel Volturno e sono aumentate le chance di una convocazione in extremis.

Ci proverà stamattina nel corso della rifinitura: se non avvertirà fastidi al ginocchio destro, sarà a disposizione. E quindi potrebbe essere convocato dall'allenatore salentino. A riportarlo è l'edizione odierna de La Repubblica.