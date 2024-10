Kvaratskhelia divide i quotidiani, c'è anche un 5,5: "Sconnesso ed un po' egoista"

Non esaltante la prova di Kvicha Kvaratskhelia. Il georgiano divide i quotidiani in edicola quest'oggi e spunta anche qualche 5,5 a confermare la poca incisività anche se l'arbitro non gli concede un rigore apparso evidente.

Corriere dello Sport 6 - Un passo indietro rispetto al Monza: ci prova, ma non gli riesce spesso. Si prende un rigore che Feliciani non gli riconosce in ripartenza-fulmine.

Gazzetta dello Sport 6,5 - Momenti da Kvara spallettiano, con fughe in dribbling, tiri e incroci da trequartista. Un po' egoista e sconnesso dalla manovra

Tuttomercatoweb 5,5 - Un tempo senza guizzi, un po' più acceso nella ripresa, ma di certo non una serata in linea con le aspettative, complice anche l'ottima prova del suo marcatore diretto (van der Brempt).

Il Mattino 5,5 - Potrebbe dare una mano, ma è un po' svogliato. Nascosto tra le pieghe della partita, si scuote solo verso il finale: sulla prima sgasata manda tutti in tilt, con Moreno che lo spinge con due mani ma l'arbitro non dà rigore. Sulla seconda sfiora il 3-1. Ma quando uno ha le sue potenzialità, non può bastare

Tuttonapoli 6 - Fatica ad entrare in gara ed è in ritardo sul gol del Como. Nella ripresa entra più in partita e meritava un rigore che gli viene negato