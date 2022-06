Kvaratskhelia, Giuntoli rapidissimo con visite e firme: sarà in ritiro a Dimaro dal primo giorno

Il giovane georgiano è ancora in piena attività con la maglia della Dinamo Batumi in campionato e con quella della sua Nazionale in Nations League

Visite e firme per Kvaratskhelia ci sono già state. E' quanto sottolinea quest'oggi il quotidiano Repubblica, riferendo però che il giovane attaccante georgiano è ancora in piena attività con la maglia della Dinamo Batumi in campionato e con quella della sua Nazionale in Nations League. Per questo occorre ancora un po’ di pazienza, ma l’appuntamento con i tifosi azzurri è al 9 luglio per il primo giorno del ritiro estivo a Dimaro. Merito del tempismo di Giuntoli che, una volta accertata la partenza di Insigne a gennaio, s'è mosso in grande anticipo, pescando in Georgia un giocatore ancora poco conosciuto, ma dalle grandi potenzialità e che in molti guardandolo paragonano - per caratteristiche - a Kakà.