L'affare col Psg non si sblocca: Osimhen convocato per il ritiro a Castel di Sangro

vedi letture

Un anno fa il Psg arrivò a offrire 150 per Osimhen, ma erano altri tempi, e così oggi bisogna trovare la quadra sullo sconto

Victor Osimhen sarà convocato per il ritiro di Castel di Sangro, considerate le difficoltà emerse nella trattativa per il suo trasferimento al Paris Saint Germain. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Un anno fa il Psg arrivò a offrire 150 per Osimhen, ma erano altri tempi, e così oggi bisogna trovare la quadra sullo sconto: senza giri di parole, è questo il nodo da sciogliere.

Certo, il calcio è il mondo in cui le cose possono cambiare da un istante all’altro, non è mica una chimera, e così in attesa che il Psg decida se sfondare quota 100 oppure cambiare strategia, e soprattutto in attesa della cessione di uno tra Kolo Muani e Gonçalo Ramos, nell’elenco dei convocati per Castel di Sangro sarà inserito anche il numero 9: Victor Osimhen".