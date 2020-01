L'analisi del CdS: "Se potessero, scapperebbero tutti. Ma siamo a metà stagione..."

"Se potessero, scapperebbero tutti da un'altra parte..." scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola per commentare il ko del Napoli contro l'Inter. Una situazione complicata che va risolta. Il quotidiano ricorda che siamo appena a metà stagione e dunque c'è ancora metà campionato da disputare. "Per questo Gattuso ha chiesto entusiasmo. Servirebbe almeno per riprendere a crederci. Qualche timido segnale s'è visto - prosegue il Corriere - ma nella serata sbagliata e con assenze troppo pesanti in difesa".