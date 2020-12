L'analisi del CorSera: "Buona la prima al Maradona, grandi meriti alla Real"

L'edizione odierna del Corriere della Sera commenta così la prova del Napoli contro la Real Sociedad: "La differenza sta nei singoli (Zielinski e William Josè), e alla fine ai sedicesimi di Europa League ci vanno sia il Napoli che la Real Sociedad, rispettivamente come prima e seconda del girone.Tutto accade sul filo dei minuti di recupero, quando dal campo del Rjieka arriva la notizia della sconfitta dell’Az Alkmaar e gli spagnoli centrano il pareggio. Buona la prima per i partenopei nello stadio Diego Armando Maradona, in vantaggio fino al minuto 91 della gara. Grande merito alla Real Sociedad che non si è mai arresa. Anzi, ha dominato nel gioco, ha costretto la squadra di Gattuso a resistere ad un pressing altissimo".