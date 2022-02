L'apertura dei giornali spagnoli: "Barcellona 'maradoniano' a Napoli"

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi dopo la vittoria del Barcellona al Maradona contro il Napoli

Marca

"Un Barcellona 'maradoniano' si esibisce a Napoli"

Nel taglio laterale della prima pagina trovano spazio anche i blaugrana, che, nello stadio intitolato al Pibe de Oro, battono 4-2 la squadra di Spalletti con una grandissima prestazione e si qualificano per gli ottavi di finale di Europa League.

AS

"Rinato"

Spazio per il Barcellona nel taglio alto della prima pagina dopo il 4-2 rifilato al Napoli. La squadra di Xavi, completamente diversa da quella guidata da Koeman, si esibisce al Maradona e si qualifica per gli ottavi di finale di Europa League.

Sport

"Olé Barça!"

Grande partita del Barcellona a Napoli e 4-2 finale rifilato alla squadra di Spalletti con le reti di Alba, De Jong, Piqué e Aubameyang. Il gruppo di Xavi è in ascesa e oggi accederà al sorteggio degli ottavi di finale di Europa League da favorito.

Mundo Deportivo

"Bravissimo"

Il miglior Barcellona della stagione accede agli ottavi di finale di Europa League dopo una grande dimostrazione di gioco di squadra. Prima Jordi Alba in contropiede, poi De Jong con 'delicatezza' e infine Piqué e Aubameyang hanno suggellato la festa con grandi gol.