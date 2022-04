L'editoriale del CdM: "Chi ha scritto quel comunicato se ne assumesse la responsabilità!"

La sconfitta di Empoli ha fatto male, molto male, ma dopo il triplce fischio dell'arbitro al Castellani stava per accadere qualcosa di peggio.

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

La sconfitta di Empoli ha fatto male, molto male, ma dopo il triplce fischio dell'arbitro al Castellani stava per accadere qualcosa di peggio. A scriverlo è Franco Di Stasio nel suo editoriale per il Corriere del Mezzogiorno: "Una conferenza stampa isterica, la società assente, nessuno che avesse almeno chiesto scusa. Significava dare dignità ad una sconfitta ignobile. Ma non basta, qualcuno decide un ritiro punitivo, lo comunica ai media, lo corregge dopo un po’, per dividerne le responsabilità. Sbagliato, ma ci può stare, nella delusione del dopo-partita. Il terzo no, non è accettabile. Senza un senso, attribuendo aspetti taumaturgici a cene programmate. L’errore di Meret lo accetto, qui siamo nel ridicolo. C’è qualcuno che lo ha scritto? Se ne assumesse la responsabilità, ci sono altri lavori nei quali magari dimostrerà più attitudine".