L'editoriale di Condò: "Napoli ormai pronto per lo scudetto dopo aver risposto a Pedro"

Il giornalista Paolo Condò ha analizzato la corsa Scudetto nel suo consueto editoriale del lunedì per il quotidiano 'La Repubblica'. Spazio in apertura al Napoli, l'unica delle tre in vetta ad aver ottenuto i tre punti. "La forza con la quale si è ribellato al pari tagliagambe di Pedro - si legge - ci parla di una squadra ormai pronta a vincere lo Scudetto. Le squadre in corsa sono tre con fette di torta di spessore simile, più uno spicchietto che è giusto avanzare in favore della Juve". Per Condò, il campionato si sta però livellando verso il basso: "Da qualche anno il torneo è più equilibrato, ma l'Europa dimostra che il livellamento è avvenuto verso il basso".