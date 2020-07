L'editoriale di Corbo: "Gattuso ha detto una frase, ne è convinto? Chiami Ancelotti..."

Ironia e cronaca nel suo editoriale per Repubblica. Il giornalista Antonio Corbo sul Graffio oggi in edicola scrive: "Gattuso dice che per l’80% il nuovo Napoli è questo. Ne è convinto? Se ha ancora il numero di telefono di Ancelotti, provi a chiamarlo. Si faccia raccontare perché l’anno scorso ad un articolo del Graffio che sollecitava una valutazione seria e responsabile sul mercato, rispose con un sorriso molto ambiguo. “Mercato da dieci”. Era una battuta o il segnale del suo imminente addio al Napoli?".