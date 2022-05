L'editoriale di Sconcerti: "Milan unica squadra ad essersi migliorata dopo un anno"

TuttoNapoli.net

Mario Sconcerti ha scritto un fondo sul Corriere della Sera: “Nella corsa finale c’è una cosa che balza agli occhi: tra le prime sei, il Milan è l’unica squadra ad aver fatto più punti di un anno fa dopo 35 giornate. L’Inter è a meno 10, l’Atalanta a meno 14, Napoli e Juve hanno gli stessi punti, la Lazio 5 in meno. In sostanza il Milan ha vissuto il suo momento migliore tra avversari che hanno avuto difficoltà a rispondere. Il Milan non ha interrotto la sua crescita, più modesta, ma continua. Quella dell’Inter è avvenuta sotto la spinta di un investimento in tempi brevi. Quella del Milan è stata frutto di una costruzione dal basso che non doveva gravare sul bilancio, con qualche concessione agli investimenti".