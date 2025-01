La lista lunghissima degli eredi di Kvara: ci sono anche Soulè e Ndoye

vedi letture

Edon Zhegrova è finito prepotentemente nel mirino del Napoli dopo la quasi certa cessione di Khvicha Kvaratskhelia al PSG. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, trattare con il Lille comunque non è semplice e il presidente Olivier Letang è difficile da ammorbidire. Il problema è il solito e si chiama gennaio. Nel mercato di riparazione tutto è più complesso e serve investire per strappare una stella al club di Ligue 1: 25-30 milioni di euro è il prezzo del suo cartellino. Il calciatore considera decisamente interessante la possibilità di approdare in Serie A da Antonio Conte.

Ci sono anche delle alternative come Dan Ndoye del Bologna, uno dei migliori a disposizione del tecnico Vincenzo Italiano nel suo ruolo. Non sarà facile arrivarci, così come è complicatissimo pensare a una cessione a cuor leggero da parte del Lecce di Patrick Dorgu. Inoltre il Liverpool ha blindato Federico Chiesa, la cui avventura ad Anfield non è comunque iniziata nel migliore dei modi. Infine occhi sempre ben aperti su Matias Soule, che con Claudio Ranieri ha trovato pochissimo spazio alla Roma: il suo nome non è comunque in cima alla lista dei preferiti.