La mossa di Calzona che è piaciuta assai sia ad ADL che al Maradona

La fortuna aiuta gli audaci, i coraggiosi. E Francesco Calzona di coraggio ne ha avuto nel suo esordio da primo allenatore del Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La fortuna aiuta gli audaci, i coraggiosi. E Francesco Calzona di coraggio ne ha avuto nel suo esordio da primo allenatore del Napoli. Contro il Barcellona c'è stata una mossa che, stando a quanto riferito dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è piaciuta parecchio sia ad Aurelio De Laurentiis che ai tifosi:

"Raspadori e Simeone erano pronti al doppio cambio per Victor e Politano e il nigeriano ha trovato il guizzo vincente proprio sull’ultimo pallone utile. Calzona non ha avuto esitazioni, ha dato via libera al doppio cambio e ha chiuso il match con Raspadori, Ha osato, anche per trasmettere coraggio ai suoi. E al pubblico – e probabilmente anche al presidente De Laurentiis – la cosa è piaciuta “assaje”, come dicono da queste parti".