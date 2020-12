La moviola della Gazzetta: "Var esagerato, dubbi sul rosso a Petriccione"

Var esagerato a Crotone. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport nella moviola della sfida dello Scida, In Crotone-Napoli: Marinelli estrae subito il cartellino giallo per Koulibaly, che ferma con le cattive Messias nei pressi dell’area di rigore azzurra.

L’espulsione arriva invece a inizio ripresa, per un fallo di Petriccione su Demme. Il centrocampista del Crotone protesta per il fischio, Marinelli non estrae nemmeno un cartellino, poi ci pensa il Var Nasca a richiamare l’arbitro al monitor: l’entrata è alla ricerca della palla, ma con i tacchetti in avanti e la gamba alta, anche se viene ritratta dopo aver appena toccato il tedesco. Marinelli sventola quindi il rosso e qualche dubbio rimane, soprattutto sull’intervento del Var: era un chiaro ed evidente errore?" scrive la rosea.