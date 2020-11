La moviola di Gazzetta: "Direzione discreta di Pasqua". Nessun riferimento al rigore su Osimhen

La Gazzetta dello Sport, nella sua moviola, promuove l'arbitraggio di Bologna-Napoli. Così scrive la rosea nella sua moviola, nella quale non viene fatto nessun riferimento al rigore su Osimhen prima del tocco di mano di quest'ultimo nell'azione del 2-0 annullato al Napoli.

"Tanto rumore per nulla al Dall’Ara: i due rossi per proteste alle due panchine di Bologna-Napoli farebbero pensare a chissà che, invece la direzione di Pasqua è discreta: fa giocare tanto e fischia poco, ma lo fa in modo equilibrato ed è quasi sempre vicino all’azione. Bene il Var Abisso sul mani di Osimhen che, avvenendo nell’immediatezza, annulla il raddoppio del Napoli al 49’. Incomprensibili le proteste di Danilo: per l’entrataccia su Lozano il giallo è il minimo. Ok anche su Di Lorenzo al 57’: non è mani.