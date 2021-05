La nuova Champions ridurrà la Serie A: il futuro del campionato sarà a 18 squadre

"Tante gare in più con la nuova Champions. Il futuro della A sarà a 18 squadre". Questo il titolo che La Repubblica in edicola stamattina utilizza al suo interno. La Lega di Serie A può ancora ripensarci, ma non sembra averne assolutamente l'intenzione. La scusa è snellire i calendari, ma la realtà è che i primi due turni vengono eliminati in quando i club di A stavano alla finestra e non interessavano alle tv.

OTTICA ECONOMICA - La Rai oggi paga 35 milioni per la Coppa Italia e la Supercoppa, l'obiettivo è quello di incassare 40 milioni di euro, ma il problema è che la nuova Champions League imporrà 7 finestre aggiuntive e 100 partite totali in più con le leghe europee che stanno seriamente pensando ad un campionato, come in Bundesliga, a 18 squadra. L'Inghilterra addirittura medita sull'abolizione della Coppa di Lega.