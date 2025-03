La previsione di Tuttosport: "Ipotesi spareggio scudetto non è da escludere"

"Non è esclusa nemmeno l'ipotesi di uno spareggio-scudetto". Così l'edizione odierna di Tuttosport analizza la lotta selvaggia per la testa della classifica, con tre squadra in soli tre punti con dieci giornate di campionato da disputare.

"L'Inter in testa non è una sorpresa, il Napoli è invece l'outsider che non t'aspettavi fosse capace di reggere, nonostante i recenti infortuni ed un mercato di riparazione non da scudetto. Eppure va. Questione di gambe e di carattere, le doti che Conte ha iniettato a un gruppo che non dichiara di lottare per lo scudetto, ma farà tutto il possibile per riuscire a vincerlo".