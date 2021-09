La reazione di Spalletti quando ha saputo della permanenza di Koulibaly

Anche questa estate alla fine Koulibaly è rimasto a Napoli per la gioia dell'allenatore. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Il primo ad aver esultato per la sua conferma è stato proprio Luciano Spalletti, che ha fatto il tifo affinché il giocatore restasse. In parte, diciamo così, il presidente l’ha accontentato e l’allenatore ne ha fatto l’esempio da seguire per tutti quanti gli altri compagni".