La rivincita di Mertens, esaltato dai quotidiani: "Corre forte contro chi lo riteneva appassito"

Cinque gol in quattro gare, Dries Mertens è tornato quello di un tempo dopo un periodo no caratterizzato dagli infortuni. Contro l'Atalanta un'altra prova da 7, per noi di TMW così come per La Gazzetta dello Sport: "Rifinisce con una pronta sponda l'azione del pareggio e poi si avventa a tutta velocità sul pallone che porta il Napoli sul 2-1". Per il Corriere dello Sport sta "correndo forte contro quelli che ormai lo ritenevano appassito". Stesso voto da Tuttosport, secondo cui "cerca di far valere la sua velocità".

I VOTI DI MERTENS

La Gazzetta dello Sport: 7 Corriere della Sera: 6,5 Corriere dello Sport: 7 Tuttosport: 7