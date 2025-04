La sentenza della Gazzetta: "Lukaku, scommessa vinta! Mai visto così in carriera"

Scommessa vinta senza appello. Questa la sentenze emessa dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport su Romelu Lukaku, che ha conquistato anche la critica dopo le ultime prestazioni positive: "Nonostante le mille difficoltà e anche un pizzico di diffidenza iniziale, Romelu Lukaku si è preso Napoli e adesso prova a essere il simbolo del sogno di un popolo intero.

Un Lukaku così non si era mai visto prima in carriera: con i due assist confezionati per McTominay contro l’Empoli, il belga ha raggiunto la doppia cifra di assist in campionato per la prima volta. Neanche all’Inter nell’anno straordinario dello scudetto era arrivato a tanto". si legge sulla rosea.