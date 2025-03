La spinta dei tifosi a Venezia: biglietti settore ospiti polverizzati, è già sold-out!

Il settore ospiti del Penzo, stadio che ospiterà domenica alle 12:30 il match tra Venezia e Napoli, è già andato sold-out. I biglietti riservati ai tifosi azzurri sono stati polverizzati in pochissimo tempo, come si legge sull'edizione odierna de La Repubblica:

"Sono stati polverizzati nel pomeriggio di ieri a tempo di record - come era del resto facile immaginare, anche per il via libera per i residenti in Campania - i pochissimi biglietti messi a disposizione dal club veneto per il settore Ospiti".