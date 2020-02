La vendetta dell'ex milanista: Gattuso non prende fischi e ringhia a San Siro

Per Gennaro Gattuso è stato di fatto un derby, e non potrebbe essere altrimenti dopo una carriera passata in quello stadio, sull'altra sponda. L'ex Milan batte l'Inter e per lui è goduria doppia, come sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport: "La vendetta dell’ex milanista. Rino Gattuso torna a San Siro, stavolta come allenatore del Napoli e dà un dispiacere ai nerazzurri. I fischi che si potevano prevedere già alla lettura delle formazioni, in realtà per l’ex del Milan non arrivano, anche perché una vera e propria lettura della formazione ospite, nel pre partita di ieri sera non c’è stato. Però, nella serata dei postumi dopo la sbornia del derby, il Napoli ringhia nella tana del Biscione".