"Lasciatemelo e lo riporterò ai suoi livelli", Gattuso ha mantenuto la promessa su Lozano

Immarcabile ieri a Crotone, Hirving Lozano si è ritagliato un posto importante al Napoli dopo una prima stagione deludente. Merito di Rino Gattuso, come riferito da La Gazzetta dello Sport. "Lasciatemelo e lo riporterò ai suoi livelli", disse in estate l'allenatore calabrese. E così è stato, basta dare uno sguardo ai numeri: 5 gol in 9 partite sono emblematici.