Lavori al Maradona: il sogno di ADL resta l'eliminazione della pista di atletica

Sul Corriere dello Sport si parla dei possibili interventi sull'impianto di Fuorigrotta:

© foto di www.imagephotoagency.it

Per il futuro dello stadio si attendono novità a breve. De Laurentiis, inizialmente invogliato dall’idea di investire sui terreni di Bagnoli e ancora alla ricerca di un’area per il nuovo centro sportivo, ha aperto alla possibilità di trovare un’intesa con il Comune per il restyling del Maradona. Sul Corriere dello Sport si parla dei possibili interventi sull'impianto di Fuorigrotta: "Il punto di partenza sarà l’intesa sul progetto che dovrà essere approvato dalla Uefa. L’obiettivo, ovviamente, è far rientrare Napoli tra le città che ospiteranno gli Europei del 2032. Sono già chiare le linee guida. La priorità sarà quella di migliorare la visibilità. Andranno avvicinate le due curve e le tribune laterali.

Tema delicato sarà quello della pista d’atletica. Il Comune non vuole eliminarla e ha già posto il veto, ma De Laurentiis, come ha confermato l’architetto Gino Zavanella a Kiss Kiss Napoli, sogna da anni un Maradona coi tifosi a un passo dai giocatori: «Ho appena finito di disegnare il progetto di ristrutturazione dello stadio senza pista. Sarebbe una rivoluzione per tutti. Bisogna vedere se verrà approvato. In Italia le cose sono sempre difficili».