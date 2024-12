Lazio, calo drastico in zona gol: Baroni paga un assenza (anche col Napoli) pesante

vedi letture

Da tre incontri Marco Baroni è costretto a fare a meno di uno dei trascinatori del sorprendente inizio di stagione: Nuno Tavares. E la differenza si sente. Senza l'ex Arsenal la Lazio segna meno. Molto meno. Nelle ultime 3 partite i biancocelesti hanno realizzato 3 gol al Bologna, nessuno al Ludogorets e uno al Parma: appena 4 reti, per una media di 1,3 a incontro. Senza di lui, senza i suoi assist, la Lazio, che si è abituata a sfruttare le sue cavalcate, fa fatica. Basti pensare che nelle partite in cui il portoghese è sceso in campo i biancocelesti hanno realizzato in totale 21 reti in 10 incontri. La media, insomma, nelle ultime 3 gare, è scesa di 0,8. Un’enormità.

Alcuni gol (per esempio gli ultimi due nel 5-1 di Como) sono arrivati con Tavares che era stato sostituito, ma è anche vero che la Lazio era già in vantaggio. In realtà solo con la Juventus, con la squadra in inferiorità numerica, Baroni lo ha tolto senza che i biancocelesti fossero in vantaggio. A riportare il tutto è il Corriere della Sera nella sua edizione odierna.