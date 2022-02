Lazio-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: cambia la trequarti rispetto a Cagliari

Due novità di formazione per Luciano Spalletti rispetto all'ultima di campionato contro il Cagliari. Ed entrambe dovrebbero essere sulla trequarti

Due novità di formazione per Luciano Spalletti rispetto all'ultima di campionato contro il Cagliari. Ed entrambe dovrebbero essere sulla trequarti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, secondo cui alle spalle di Osimhen giocheranno Politano e Insigne con Zielinski. In porta si rivedrà Ospina, out in Europa League col Barcellona. Di seguito le probabili formazioni della Rosea.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen