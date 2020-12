Le pagelle di Di Lorenzo: massimo la sufficienza per il terzino del Napoli

Voti altalenanti per il terzino del Napoli, Giovanni di Lorenzo. Da una parte c'è la sofferenza con Portu e Januzaj, dall'altra la bravura nel resistere alla pressione che porta alla sufficienza. Per Tuttosport se la cava con mestiere, mentre per La Gazzetta dello Sport gli attaccanti spagnoli hanno gioco facile e lui è in confusione. Tra il 6,5 e il 5.

TMW 6,5

Gazzetta dello Sport 5

Corriere dello Sport 5,5

Tuttosport 6

Corriere della Sera 6