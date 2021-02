Le pagelle di Insigne: diverse insufficienze per il capitano del Napoli

Complicata la serata per Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, contro un'Atalanta che non concede grandi spazio. Fa fatica a rendersi pericoloso anche perché, come spiega Il Corriere dello Sport, deve retrocedere spesso per prendere il pallone, visto che i due mediani non riescono a fare nient'altro che la fase difensiva. Non riesce però a incidere, trovando quindi una giornata di galleggiamento intorno a una sufficienza stiracchiata.

TMW 5,5

Gazzetta dello Sport 6

Corriere dello Sport 6

Tuttosport 5,5

la Repubblica 6

Corriere della Sera 5,5