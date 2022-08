Le pagelle di Kim: "Non passa nessuno e segna, che debutto al Maradona!"

TuttoNapoli.net

Prima al Maradona da titolare anche per Kim Min-jae. Il colosso della difesa del Napoli si è tolto anche lo sfizio di segnare il primo gol in azzurro nel 4-0 rifilato al Monza. Voto 7 per il coreano da parte de La Gazzetta dello Sport: "Efficace in fase difensiva, si proietta sui caldi d'angolo. Sfiora il gol e alla fine lo fa. Che debutto al Maradona". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Si prende l’area e la tiene per sé, dominandola fisicamente. Poi va nell’altra e fa pure gol...".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7