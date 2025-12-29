Milinkovic-Savic, le pagelle dei quotidiani: "Rilanci magistrali e certezze nelle uscite"

Com’è stata valutata la prestazione di Vanja Milinkovic-Savic in Cremonese-Napoli? Le pagelle dei quotidiani raccontano una serata tutto sommato tranquilla per il portiere azzurro, chiamato più a gestire che a compiere interventi decisivi. La Gazzetta dello Sport gli assegna 6,5, sottolineando come sia stato poco impegnato con le mani ma molto preciso nel gioco con i piedi, con un rilancio “magistrale” sulla corsa di Højlund. Stesso voto per Il Mattino, che parla di una gara da spettatore nel primo tempo e di un paio di interventi nella ripresa, senza mai la necessità di strafare: “una certezza”.

Più severa Repubblica (6), che evidenzia l’assenza di parate di rilievo ma anche il lancio millimetrico che manda quasi in porta l’attaccante danese. Corriere dello Sport e Tuttosport si attestano sul 6, descrivendo una gara ordinata, con poche uscite e interventi comodi. Corriere della Sera conferma la sufficienza. Nel complesso, una prova solida e senza sbavature.