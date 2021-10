Le pagelle di Spalletti: "Mario Rui gli rovina i piani, ma lui non riesce a incidere"

Prima sconfitta stagionale per Luciano Spalletti e il suo Napoli, condizionata sicuramente dall'espulsione alla mezzora di Mario Rui ma non solo. La Gazzetta dello Sport rivolge lo sguardo al campionato e scrive: "Quante energie sprecate in vista di Firenze". Il Corriere dello Sport scrive: "sconfitta condizionata dall'espulsione, inevitabilmente". Nonostante i tre cambi di modulo e di uomini, il Napoli soffre l'inferiorità. Tuttosport pone l'accento sull'ammonizione di fine match, quando perde la pazienza probabilmente per la rabbia della prima sconfitta. Il Mattino scrive che i nervi della squadra saltano troppo presto e che "forse anche in inferiorità la prestazione poteva essere più ordinata". Infine TMW scrive che è impossibile non considerare il peso dell'espulsione ma anche che "nel finale è nervoso per il primo ko stagionale, cerca di cambiare la storia con i cambi ma non gli riesce".

I voti

TMW: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5,5

Il Mattino: 5