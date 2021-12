Le pagelle di Spalletti: vince con le sue scarpe portafortuna

Scarpe portafortuna coi tacchetti, "passa a San Siro senza cinque titolari e si riprende il secondo posto". Inevitabile la promozione a pieni voti per tutti, come per Repubblica che dà 7 a Luciano Spalletti. Stesso voto per La Gazzetta dello Sport, "azzecca la scelta di Petagna, tatticamente molto importante" e per Tuttomercatoweb.com. "Torna in panchina e il Napoli torna alla vittoria: non è un caso, il suo carisma e le sue indicazioni durante il match risultano fondamentali".

Il Corriere dello Sport commenta che quello di San Siro, che permette al Napoli di tornare al secondo posto a -4 dall'Inter, "è un successo pesante a livello psicologico perché arriva nel momento forse più difficile".

Tuttomercatoweb 7

La Gazzetta dello Sport 7

Tuttosport 7

Il Corriere dello Sport 7

Il Corriere della Sera 7.5

La Repubblica 7