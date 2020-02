Si salvano solo Diego Demme ed Arek Milik nelle pagelle stilate per 11 titolari in Napoli Lecce. Per il centrocampista e l’attaccante voto 6, mentre per tutti gli altri fiaccano le insufficienze: le valutazioni più basse sono per Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Lobotka e Zielinski. Bene dalla panchina Mertens e Callejon, che prendono un 6.