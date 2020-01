Le pagelle incoronano Gattuso: "Si traveste da Sarri e stende la Juve"

La partita perfetta. Gennaro Gattuso non sbaglia niente e ferma la corsa della Juventus di Cristiano Ronaldo, rilanciando il suo Napoli per morale e classifica. "Si traveste da Sarri e la Juve gli arriva in porta una volta, nel 2-1. Ma il capolavoro è ormai stato costruito", è non a caso la lettura odierna del Corriere dello Sport. "Non aveva mai vinto al San Paolo da allenatore in campionato e la sua prima volta è quasi perfetta. Squadra vera, corta, non concede nulla e colpisce con Insigne da lui rigenerato", gli fa eco La Gazzetta dello Sport. Mister Gattuso ha d'altronde cambiato la testa (e le gambe) dei suoi giocatori, in primis di capitan Lorenzo Insigne, finalmente decisivo e soprattutto trascinatore dei partenopei.

Questi tutti i voti di Gennaro Gattuso:

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

TMW: 7,5

​​​​​​​TuttoNapoli: 7,5