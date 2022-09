Le probabili del CdS: "Un solo cambio rispetto alla Lazio, c'è Osimhen"

Osimhen in campo con Politano e non Lozano: è questa la grande novità di formazione secondo le probabili del Corriere dello Sport

Osimhen in campo con Politano e non Lozano: è questa la grande novità di formazione secondo le probabili del Corriere dello Sport. Spalletti dovrebbe confermare in blocco la squadra che ha battuto la Lazio col recupero del nigeriano ma con l'ex Inter a destra al posto di Lozano che è reduce dalla botta rimediata proprio all'Olimpico. Per il resto in campo gli stessi vittoriosi nella Capitale.