Libero: "A Napoli qualche tifoso indignato perchè Lucca è stato pagato il doppio di Raspadori"

Il problema è che Raspadori non è mai stato titolare nel Napoli, il suo minutaggio è chiaramente da riserva

Giacomo Raspadori è l'argomento del giorno sui quotidiani. Il quotidiano Libero commenta la cessione ormai imminente dell'attaccante all'Atletico Madrid per 22 milioni più 4 di bonus: "Qualche tifoso del Napoli si è indignato perché Lucca alla stessa età e proveniente dall’Udinese è stato pagato 40 milioni, quasi il doppio. Il problema è che Raspadori non è mai stato titolare nel Napoli, il suo minutaggio è chiaramente da riserva: 1217’ nella stagione di Spalletti, 1900’ nell’annata del giro-panchine, 1325’ con Conte.

Non ha fatto il salto di qualità come status e quindi non può farlo nemmeno come prezzo di vendita. Si è trovato un compromesso che ha fatto contenti tutti. È normale che il ragazzo, ormai 25enne, non voglia più aspettare per il salto di qualità definitivo. Il Napoli non gli ha dato la possibilità di compierlo ma almeno lo ha liberato senza troppi problemi. Ci proverà all’Atletico Madrid che forse lo sta ingaggiando anche per salutare Griezmann, sempre più attratto dal prepensionamento saudita.