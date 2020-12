Like a Manolas dopo la vittoria sulla Roma: Totti finisce nella bufera

"Like a Manolas dopo la disfatta della Roma. Totti finisce nella bufera social", titola stamane il QS. Un like può fregarti di brutto al giorno d'oggi. Totti ha piazzato un like all'ex compagno Kostas Manolas, che proprio la sera prima ha umiliato la Roma con un netto 4 a 0. Va bene che Manolas è amico di Totti, va bene complimentarsi, ma farlo dopo la peggior disfatta romanista della stagione probabilmente non è il massimo. E si è scatenata la bufera social: "Come ti viene in mente? Robe da matti!", i commenti più gettonati.

Il profilo è quello di Totti e un poco più di attenzione non guasterebbe, almeno in occasioni delicate come queste. I meno affezionati al Capitano sottolineano il suo essere "rosicone" e che di conseguenza ogni tanto entri in collisione con la sua ex squadra.