Lobotka ko, Conte pensa a cambio modulo? Gazzetta: "Svolta con Elmas o Lang"
Non solo 4-1-4-1 con Gilmour al posto di Lobotka. Per il Napoli, ora che si è infortunato Lobotka, c'è una soluzione alternativa ed è quella che prevederebbe il cambio modulo, il 4-2-3-1, con un esterno al posto di Lobo. Lang oppure Elmas, come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, e Anguissa e McTominay in mediana.
Secondo il quotidiano, Conte pensa anche a questa soluzione per tamponare l'emergenza nata dopo la partita col Genoa con Politano e Lobo ko. Lo slovacco starà fuori per circa un mese e oltre alla soluzione Gilmour, ruolo per ruolo, ecco spuntare un'alternativa inedita, una novità tattica interessante che l'allenatore studierà in questi giorni in allenamento.
