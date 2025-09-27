Lobotka pronto a sfidare un suo idolo: l'aveva studiato da vicino in Spagna

Domani nella sfida tra Milan e Napoli il regista azzurro Stanislav Lobotka, tra i pilastri della squadra di Antonio Conte, si troverà di fronte uno dei suoi idoli. Ecco quanto scritto dal Corriere dello Sport in edicola stamani: "Domenica sfiderà Luka Modric che è il suo idolo assieme a Xavi. Un giocatore che aveva ammirato e studiato da vicino in Spagna durante le sfide contro il Real Madrid.

Un modello, un riferimento per gesti tecnici, visione di gioco, classe e lucidità blindata anche nei momenti più complessi. Quando non è in campo, Lobo si gode i suoi momenti di relax e tra una serie tv e l’altra c’è sempre spazio per le partite: così scruta gli altri, i colleghi, prevede cosa potrebbe fare al loro posto, confronta il suo calcio con il loro. Modric è da sempre il suo osservato speciale. Il preferito".