Lotito se la prende con le eccezioni concesse alle ASL: per lui Juve-Napoli è un autogol

La Repubblica fa il punto sul caos relativo a Lazio-Torino che non si giocherà oggi alle 18:30 per la comunicazione della ASL che ha bypassato il protocollo della Lega per il cluster che ha colpito i granata per la variante inglese del Covid. Il giornale spiega che il presidente biancoceleste Lotito se la prende ancora oggi con una riga inserita dalla Lega di Serie A (e voluta anche da Cairo) nel comunicato n. 51 del 2 ottobre, poche ore prima di essere travolta dal caso Juve-Napoli — in cui regolamentando la “gestione dei casi di positività e rinvio gare”, si ammetteva un’eccezione: gli “eventuali provvedimenti delle autorità statali o locali”. Per Lotito si trattò di "un autogol".