"Lozano demonicaco!", il Chucky riconquista la stampa messicana

Da oggetto misterioso a trascinatore. Nel giro di qualche mese l'orizzonte napoletano di Hirving Lozano si è completamente ribaltato. Un exploit quello dell'ex PSV che si è meritato spazio sulle prime pagine della stampa sportiva messicana. Sia Record che Esto per raccontare la prestazione del Chucky usano lo stesso aggettivo: "demoniaco". Una doppietta, quella contro l'Atalanta, che porta a 4 il numero dei gol del messicano nelle prime tre giornate di Serie A, esattamente lo stesso ottenuto lo scorso anno ma in 26 presenze in campionato.