Lozano, infortunio alle spalle: Galles-Messico gli permetterà di ritrovare condizione

Hirving Lozano adesso sta bene per davvero. Dopo lo scampolo di partita disputato con la Roma, gli farà bene anche l'impegno di oggi in nazionale. Uno come lui, d'altronde, ha bisogno di giocare per andare al massimo. "Ora i problemi sono alle spalle. A Roma ha giocato qualche minuto e stasera nell’amichevole col Galles a Cardiff, Chucky potrà ritrovare in fretta la condizione, per poter essere anche incisivo in questo finale di campionato", si legge su La Gazzetta dello Sport.